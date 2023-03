Azimut: in febbraio raccolta netta positiva per 1,6 miliardi

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Il gruppo Azimut ha registrato nel mese di febbraio una raccolta netta positiva per 1,6 miliardi.

L'acquisizione di Kennedy Capital Management, uno dei principali gestori azionari small e mid cap statunitensi, ha contribuito agli asset under management (Aum) per circa 1,3 miliardi, riflettendo l'attuale quota del 35% di Azimut nel business.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine febbraio a 82,9 miliardi, di cui 57,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

"Nonostante la domanda complessiva sia stata robusta durante il mese, la raccolta internazionale - commenta Gabriele Blei, Ceo del gruppo - ha risentito dei deflussi di oltre 300 milioni di euro in Brasile, a causa delle turbolenze del mercato dovute al default di Lojas Americanas. Anche se non abbiamo un'esposizione diretta, questo ha avuto un impatto sul settore in generale, compresi i nostri fondi di credito e le strategie liquide. Tuttavia, la raccolta netta del mese è stata trainata da una solida domanda in Italia, Turchia, Australia e Messico", conclude Blei. (ANSA).