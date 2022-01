CheBanca!: nel semestre utile a 31,2 milioni (+37,4%)

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - CheBanca, la banca dedicata al risparmio e agli investimenti del Gruppo Mediobanca, chiude il primo semestre fiscale 2021-2022 con un utile netto a 31,2 milioni di euro, in crescita del 37,4% rispetto ai 22,7 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

I ricavi aumentano del 12,8% a 195,4 milioni grazie al contributo positivo del margine di interesse che cresce del 6,8% (119,5 milioni) ma soprattutto alle commissioni che continuano a crescere significativamente del 24,0% (75 milioni).

Le masse totali crescono del 15% e superano i 34 miliardi di euro trainate dall'importante crescita del risparmio gestito (raccolta netta +51% a 1,3 miliardi, masse +24% a 17miliardi) che per la prima volta si equipara ai depositi (17 miliardi, in crescita del 6%). (ANSA).