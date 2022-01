Risparmio: gruppo Intesa Sanpaolo in testa per raccolta

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Nella Mappa del Risparmio Gestito di dicembre 2021 pubblicata da Assogestioni, il Gruppo Intesa Sanpaolo risulta primo per raccolta netta nel mese con 2.830 milioni di euro grazie al contributo di Eurizon con 1.440 milioni di euro e Fideuram Asset Management con 1.390 milioni di euro.

"Il dato di raccolta di dicembre - ha dichiarato Massimo Mazzini, Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon - suggella un anno di risultati positivi, in particolare sui fondi aperti da cui deriva il contributo maggiore, con 1.785 milioni di flussi nel mese, a dimostrazione della fiducia accordataci dalla clientela, dell'attività di consulenza delle reti di distribuzione del Gruppo Intesa Sanpaolo, dei collocatori terzi e degli altri partner istituzionali. Abbiamo rilevato un forte interesse per le strategie su mercati cinesi e megatrend, insieme a una crescente sensibilità per i prodotti Esg, dove abbiamo una gamma in continua evoluzione, con expertise riconosciute dal mercato".

Fideuram Asset management sgr è uno dei "principali operatori europei nel segmento delle gestioni patrimoniali; un polo di competenze a sostegno della clientela e dei private banker, in grado di fornire soluzioni adatte per ogni tipo di esigenza", afferma Gianluca Serafini, amministratore delegato di Fideuram Asset Management Sgr. "Le buone performance - aggiunge - delle nostre gestioni individuali nel corso dell'anno - con un focus sui portafogli private - e la continua innovazione nelle soluzioni di investimento sono alla base della fiducia che i nostri clienti ci stanno confermando".