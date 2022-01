Salone Risparmio: persone e digitale al centro edizione 2022

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Persone e trasformazione digitale al centro della dodicesima edizione del Salone del Risparmio.

L'evento Assogestioni che sarà in programma al MiCo Milano dal 10 al 12 maggio. La kermesse 2022 che si svolgerà in forma ibrida, combinando partecipazione digitale e in presenza, si intitolerà 'Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio'. Un titolo con il quale l'Associazione, viene spiegato in una nota, vuole puntare i riflettori sul fattore umano, primo motore della creazione di valore e della crescita sociale. Un modo per interpretare la sostenibilità nel suo senso più pieno e mettere al centro del dibattito le persone, i professionisti, la loro capacità di creare, interpretare e adeguarsi ai processi di cambiamento guidati dall'innovazione e dalla digitalizzazione. A quattro mesi dall'evento, il programma conta già più di 100 appuntamenti e diverse iniziative, tra le quali la sesta edizione de 'Il tuo capitale umano' il programma di educazione e formazione professionale promosso da Assogestioni che si propone di avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito.

