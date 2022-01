Borsa: Assosim,anche nel 2021 Fineco in testa nell'azionario

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Fineco resta la più attiva sui mercati azionari anche nel 2021 e non cambia nulla anche nell'obbligazionario con la conferma in testa di Banca Akros e Intesa Sanpaolo. E' quanto emerge dalla consueta analisi dell'Associazione Intermediari Mercati Finanziari (Assosim) sui dati annuali relativi alle transazioni poste in essere dalle proprie associate sui mercati gestiti da Borsa italiana, Hi-Mtf, Equiduct e da alcuni intermediari nella veste di internalizzatori sistematici.

Nel dettaglio dalla classifica azioni si evidenzia la prima posizione di Fineco, con una quota di mercato del 26,08%.

Seconda Intesa Sanpaolo con una quota del 13,89% e terza Banca Akros con una quota dell'8,65%. Stesso ordine nella classifica per numero di operazioni con Fineco che ha una quota di mercato del 22,27%, Intesa Sanpaolo del 14,69% e Banca Akros dell'8,82 per cento.

Sui bond la prima posizione è di Banca Akros, con una quota di mercato del 33,04% mentre seconda è Intesa Sanpaolo con una quota di mercato del 17,48%. In terza posizione, Banca Cambiano con una quota di mercato dell'8,99%. In termini di numero di operazioni si invertono le prime due posizioni con Intesa Sanpaolo che evidenzia una quota di mercato del 24,75% e Banca Akros del 24,38%. Cambia invece la terza posizione con Fineco che ha una quota di mercato del 9,84 per cento. (ANSA).