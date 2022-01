Banca Generali: raccolta dicembre 849 milioni, anno 7,7 mld

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Banca Generali chiude il 2021 con il miglior dato mensile e annuale di sempre. La raccolta netta a dicembre ammonta a 849 milioni (696 milioni in soluzioni gestite) mentre l'anno si chiude con 7,7 miliardi (5,3 miliardi in soluzioni gestite).

Le masse in consulenza evoluta ammontano a 7,3 miliardi (+21% anno su anno).

"Il grande lavoro al fianco dei clienti nella diversificazione e protezione del patrimonio e l'impegno nell'innovazione degli strumenti e della rosa d'offerta stanno portando a obiettivi superiori alle nostre stesse stime", sottolinea l'a.d e direttore generale, Gian Maria Mossa.

"I numerosi riconoscimenti, al modello d'offerta sostenibile, l'efficacia delle gestioni, e delle soluzioni digitali, confermano l'efficacia del percorso intrapreso, ma è soprattutto la fiducia che continua a crescere da parte dalla clientela il miglior biglietto da visita con cui presentare le nostre ambizioni di sviluppo in vista del nuovo piano triennale in agenda a febbraio", conclude Mossa. (ANSA).