Azimut: nella convention le linee guida per il 2022

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Innovazione di prodotto, fintech, crescita sui mercati esteri e spinta sull'economia reale in Italia e negli Usa. Sono le linee guida di Azimut per il 2022 emerse nella due giorni di convention del gruppo cui hanno assistito 2.300 persone tra consulenti finanziari, gestori e dipendenti.

Nelle soluzioni di investimento nei mercati privati, attraverso fondi alternativi e club deal istituiti da Azimut Investments, fabbrica prodotto lussemburghese, il gruppo presieduto da Pietro Giuliani si focalizzerà nei settori consumer in Europa e Usa, nell'innovazione tecnologica e nel progetto di neoFinance.

Nell'ambito dello sviluppo nuovi prodotti, viene data particolare enfasi all'offerta di fondi che beneficiano degli incentivi legati ai PIR Alternativi.

Si rafforza anche l'offerta di prodotti e servizi di pianificazione finanziaria con il lancio di Azimut Universal, prodotto di private insurance che consentirà di integrare l'offerta unit-linked con le competenze gestionali del team di gestioni patrimoniali.

Nel corso dei primi mesi dell'anno verrà inoltre lanciata sul mercato anche Beewise, l'applicazione mobile di investimento dedicata al mercato dei millenials. (ANSA).