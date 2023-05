Notai, nel 2022 vendite case -6%, aumentano quelle di lusso

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Flessione della compravendita di case, in Italia, nel 2022: lo scorso anno, infatti, ce ne sono state "589.486, rispetto alle 628.137 del 2021", con una discesa del 5,7%. È quanto emerge dai dati statistici notarili, che l'ANSA ha letto in anteprima.

Niente crisi, invece, per il mercato delle abitazioni di lusso (sopra il milione di euro): sempre al 31 dicembre dell'anno passato, sono state effettuate 5.049 compravendite, con un progresso, nei dodici mesi, del 9%, scrivono i professionisti.

(ANSA).