Tommy Hilfiger: a Roma nuovo flagship store in Via del Corso

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Apre a Roma il nuovo flagship store del marchio americano Tommy Hilfiger, creato dallo stilista Usa, passato nel 2006 per 1,6 miliardi di dollari sotto il controllo di Apax Partners e dal 2010 a Phillips-Van Heusen (PVH) per 3 miliardi di dollari. Gabriele Tagliacozzo per lo studio immobiliare MaxiRe e Roberto Ventre per CBRE sono gli advisor dell'operazione che vede occupare dal brand a alcuni storici locali di Via del Corso di proprietà del Fondo Nexus II, gestito da Amundi RE Italia SGR per 800 metri quadri complessivi di superficie commerciale. Per gli aspetti legali, PVH è stata assistita dallo studio Cocuzza & Associati con il Partner Alessandro Barzaghi; Bonelli Erede, con i Partner Massimo Baroni, Raffaele Cassano, Monica Iacoviello e l'associate Federica Tulli hanno assistito il locatore".

Nato nel 1985 come marchio maschile, Tommy Hilfiger ha poi esteso all'abbigliamento femminile la propria presenza. E' attualmente un brand presente in oltre 100 paesi con 2000 negozi. (ANSA).