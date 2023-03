MilanoSesto: Hines-Prelios, ricevuta offerta, non in vendita

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Hines e Prelios Sgr, hanno ricevuto un'offerta di acquisto "definita 'binding' (cioè vincolante, Ndr.) da parte di Coima e Redo" per MilanoSesto, ma precisano che il progetto "non è in vendita".

Lo affermano in un comunicato emesso "in relazione a quanto apparso oggi sulla stampa". "Stupisce - aggiungono Hines e Prelios Sgr - che sia pervenuta un'offerta senza alcuna base seria meritevole di approfondimento e senza alcuna possibilità di trovare un riscontro se non nel fermo diniego".

Hines e Prelios Sgr "qualificano assolutamente irricevibile, anzi provocatoria, l'offerta ricevuta" e "si riservano ogni azione utile alla tutela dei propri interessi economici e reputazionali", concludono nella nota. (ANSA).