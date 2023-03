Banco Bpm: accordo per 495 milioni con il gruppo Statuto

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Banco Bpm ha perfezionato un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni con il gruppo Statuto, con il supporto di Gwm Group e Arecneprix, società di asset management e structuring del gruppo illimity, per la valorizzazione di immobili di pregio.

L'operazione - spiega un comunicato - è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte da Banco Bpm e Gwm Group, che fornirà nuova finanza destinata al completamento di importanti iniziative immobiliari nel centro di Milano.

In particolare, il progetto prevede la valorizzazione di Palazzo del Toro in Piazza San Babila a Milano e l'apertura di un Hotel 5 stelle lusso in via Brera 19 che sarà gestito da Six Senses hotels resorts spas, gruppo alberghiero internazionale del segmento più alto del settore.

