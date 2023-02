Covivio: firmato accordo di pre-locazione a Milanofiori

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Covivio ha firmato un accordo di pre-locazione per una porzione di 2.800 metri quardo all'interno dell'immobile a uso uffici di Rozzano Strada 8, nel centro direzionale Milanofiori, a sud di Milano. L'edificio si compone di due volumi, uno principalmente occupato da un servizio di ristorazione e unp a solo uso uffici, e l'immobile è oggetto di un importante progetto di riqualificazione, firmato dallo studio Genius Loci Architettura.

Il processo di riqualificazione in corso prevede una rivisitazione del layout degli spazi di lavoro per conseguire maggiore flessibilità, la creazione di una seconda hall centrale e di nuovi spazi comuni al piano terra nonché l'ammodernamento degli impianti elettrici, di climatizzazione e d'illuminazione ad alta efficienza.

"La riqualificazione dell'immobile nel centro direzionale Milanofiori si inserisce nella strategia di creazione di valore tramite interventi di ammodernamento del proprio patrimonio esistente perseguiti con successo da Covivio a livello europeo.

Questo nuovo accordo di pre-locazione, con cui l'occupancy dell'immobile si attesta al 40%, rappresenta un ulteriore passo verso il completamento dell'intera locazione del building, i cui spazi ancora disponibili registrano già l'interesse di nuovi potenziali tenant. Inoltre, è la dimostrazione della capacità del nostro Gruppo di offrire immobili all'altezza delle nuove esigenze delle aziende alla ricerca di spazi sempre più efficienti, anche dal punto di vista energetico.", ha dichiarato Alexei Dal Pastro, ceo Italia di Covivio. (ANSA).