L'ottavo Bulgari Hotel aprirà a Tokyo il 4 aprile

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - L'ottavo Bulgari Hotels & Resorts aprirà a Tokyo al 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, il prossimo 4 aprile.

"Siamo lieti di annunciare la data di apertura del Bulgari Hotel Tokyo - ha detto l'ad della maison Jean-Christophe Babin - e non vediamo l'ora che arrivi il 4 aprile per svelare un progetto straordinario, realizzato dal gioielliere romano dell'ospitalità, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per la comunità di viaggiatori di alto livello. Il Giappone è un mercato strategico in cui il brand Bulgari è presente da 30 anni. È dunque un onore per noi poter portare ancora una volta il meglio del design, del lifestyle, della cultura e dell'ospitalità di lusso italiani a Tokyo". "È un grande piacere aprire un Bulgari Hotel nella mia città natale", ha aggiunto Yuji Tanaka, general manager del nuovo hotel. La collezione alberghiera del gruppo comprende le proprietà di Milano, Bali, Londra, Pechino, Dubai, Shanghai e Parigi, così come le future aperture di Roma (2023), Maldive, Miami (2025) e Los Angeles (2026).

Il nuovo hotel occupa dal 40/o al 45/o piano del grattacielo Tokyo Midtown Yaesu, nel distretto Yaesu 2-Chome North. E' circondato dagli spazi tranquilli e dei giardini del Palazzo Imperiale e offre anche vedute mozzafiato della città incluso il Monte Fuji. Oltre al Bulgari Hotel, la Tokyo Midtown Yaesu tower, di proprietà della principale società immobiliare giapponese Mitsui Fudosan Co., ltd. ospita uffici e negozi. Come per tutti gli altri hotel l'interior design è stato affidato allo studio italiano di architettura e interior design ACPV Achitects Antonio Citterio Patricia Viel. L'hotel dispone di 98 camere e suite arredate utilizzando marchi italiani di mobili di lusso, inclusa la Bulgari Suite che offre alcune delle migliori vedute sulla città. Con una superficie di 400 mq, la Bulgari Suite è una delle suite più grandi di Tokyo e può essere ampliata collegandola alla suite adiacente. Come proposte gastronomiche, c'è un ristorante tipico giapponese di Sushi Hōseki, e il Ristorante Niko Romito, guidato dallo chef Niko Romito. (ANSA).