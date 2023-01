Immobiliare: Bain, ristrutturazioni sono 54% dell'edilizia

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - In Italia, dove il 75% degli edifici è inefficiente dal punto di vista energetico, la revisione della normativa europea sulla prestazione energetica nell'edilizia avrà un impatto dirompente: se al 2021 nel nostro Paese le ristrutturazioni rappresentavano il 54% del mercato dell'edilizia e le proiezioni erano di una crescita annua di circa il 2,6%, ora è plausibile che si possa toccare un aumento del 6%. Lo afferma una ricerca di Bain & Company sul settore dell'edilizia europeo e le sfide di sostenibilità per il mercato italiano del cemento.

Il report aggiunge che "questo porterebbe il segmento del rinnovamento degli edifici esistenti al 62% del mercato al 2030.

Inoltre, oggi il mercato italiano del cemento, dopo alcuni anni di rallentamento, è tornato ai livelli del 2015: il futuro è positivo e gli operatori del Paese potrebbero beneficiare delle opportunità legate a questi cambiamenti", spiega Bain & Company.

Secondo la ricerca "i materiali per le costruzioni contribuiscono oggi per il 28% alle emissioni globali di gas serra e all'impronta di carbonio dell'intero settore edile. Il settore edile europeo, grazie alle normative su riciclo e riutilizzo dei materiali, è all'avanguardia nel percorso Esg, essendo circolare già per circa il 30%, con un potenziale di raggiungimento del 50% entro il 2040", conclude il report.

