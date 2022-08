Immobiliare: Ardian e Prelios vendono storico edificio a Bnp

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Ardian e Prelios Sgr annunciano la vendita a Bnp Paribas Reim di uno storico immobile ad uso direzionale nel cuore di Milano, di proprietà di un fondo di investimento immobiliare interamente partecipato da Ardian e gestito da Prelios.

Situato in una delle aree più esclusive e a vocazione internazionale della città, in via Melzi D'Eril, tra il district di Porta Nuova e quello di CityLife, a pochi passi dal Parco Sempione e dall'Arco della Pace, l'edificio del Novecento è stato oggetto di un progetto di riqualificazione in chiave sostenibile, secondo i criteri Esg, che ha portato alla creazione di un campus urbano di circa 5.700 metri quadrati.

L'immobile "ospiterà la nuova sede di una primaria società operante nel settore della consulenza IT e una società leader nei servizi di co-working", si legge in una nota. Gli spazi sono "moderni e flessibili, caratterizzati da 300 metri quadrati di terrazze panoramiche, altri 300 mq di roof top con vista a 360 gradi sullo skyline di Milano, e un giardino di 800 metri qudrati". Nel contesto nazionale, "l'edificio è tra i pochi ad essere in linea con gli ambiziosi obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi in termini di emissioni di Co2". L'applicazione di nuove tencologie, quali IoT e Intelligenza artificiale, consentono di ridurre le emissioni da qui al 2050. (ANSA).