"Le sanzioni di oggi sono sproporzionate, mettendo sullo stesso piano aggrediti e aggressori". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a Piazza Pulita su La 7 commentantro le sanzioni per la bagarre di ieri alla Camera. Quelle di ieri sono "immagini vergognose che non si dovrebbero mai vedere, tanto più dopo aver ricordato in quell'Aula l'omicidio Matteotti, pochi giorni fa. Quella di ieri è stata una aggressione squadrista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA