Tlc: 18 milioni a Irideos da Ing con garanzia green di Sace

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La sostenibilità è al centro dei progetti di crescita di Irideos Datacenter Italia, parte del gruppo Irideos, leader in Italia nel settore delle telecomunicazioni, che beneficia di un finanziamento di 18 milioni di euro, erogato da Ing Italia, con garanzia green di Sace.

L'intervento è destinato alla realizzazione di Avalon 3, un nuovo data center a Milano, una delle prime infrastrutture certificate green in Italia dedicate a co-location e housing, all'insegna della sostenibilità energetica e della qualità ecologica di ambienti e risorse impiegate. Il nuovo data center sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile e potrà utilizzare risorse idriche per il raffreddamento ecosostenibile delle sale. Il progetto è inoltre conforme ai massimi standard internazionali di certificazione per la continuità operativa, la sicurezza e la resilienza (Tier IV) ed è allineato alla tassonomia dell'Unione europea. Avalon 3 è un'estensione dell'Avalon Campus di Irideos che, insieme agli altri data center Avalon 1 e Avalon 2, rappresenta il più grande interconnection hub in Italia grazie a una superficie di 13.000 metri quadrati. (ANSA).