Banca BFF rileva area a FieraMilanoCity per nuova sede

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Bff, operatore finanziario specializzato nella gestione di crediti nei confronti della Pa attivo in diversi Paesi europei, ha firmato un accordo con Fiera Milano per l'acquisto e lo sviluppo di un'area di oltre 3.000 mq antistante i padiglioni 3 e 4 di FieraMilanoCity, al Portello, in cui realizzerà la nuova sede centrale della banca, che occuperà una superficie lorda di 7 mila mq.

L'edificio, si legge in una nota, sarà completato entro il primo semestre del 2024 e accoglierà gli oltre 500 dipendenti che oggi operano a Milano. La nuova sede, che prenderà il nome di "Casa BFF", si inserisce in un percorso di rinnovamento progressivo degli ambienti di lavoro del gruppo..

Il progetto, ideato dagli Architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi di OBR, è volto alla realizzazione di un edificio con certificazione LEED Platinum, e sarà caratterizzato da un Flying Carpet Energetico, che disegna una figura geometrica regolare perfettamente riconoscibile nella mappa della città vista dall'alto. Con 2.600 mq di pannelli fotovoltaici, produrrà 360 Megawatt ora, generando energia per il fabbisogno dell'edificio e del suo intorno.

L'attenzione del progetto verso gli spazi aperti "si riflette anche nell'area libera corrispondente ai tunnel della metropolitana, che viene trasformata in Agorà" creando "uno spazio condiviso che diventerà luogo super-urbano di aggregazione". All'interno di "Casa BFF" verrà inoltre creata un'area museale dedicata alle opere d'arte contemporanea italiana di proprietà della banca.

"L'accordo raggiunto con BFF ci permette di proseguire quell'operazione di riqualificazione di una delle aree più prestigiose della nostra città", - dichiara Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano. "Oggi aggiungiamo un altro tassello a quest'operazione di sviluppo urbanistico, sempre condotta nel massimo rispetto delle norme ambientali e di vivibilità.

"Inizia il percorso che darà a BFF una nuova Casa, secondo i propri valori di sostenibilità, trasparenza e condivisione. Sarà un luogo dedicato a tutti i dipendenti del Gruppo e, con il museo e la fruibilità degli spazi esterni, anche ai cittadini", il commento di Massimiliano Belingheri, ad di BFF. (ANSA).