Professioni: commercialisti, guide online sui bonus edilizi

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Arrivano (online) tre 'check list' che forniscono una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto all'Ecobonus, al Sismabonus e al Bonus ristrutturazioni nella versione ordinaria: a diffonderle è la Fondazione nazionale dei commercialisti, che eroga così "uno strumento utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l'apposizione del visto". I tre documenti sono scaricabili gratuitamente dal sito dell'organismo dei professionisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it). La Fondazione nazionale dei commercialisti sottolinea come le tre 'check list' rappresentino "strumenti di supporto per il professionista di carattere generale, che non possono ritenersi comunque esaustivi circa i controlli da effettuare. Spetta, infatti, esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità", si chiude la nota. (ANSA).