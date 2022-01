InvestiRE (Finnat) acquista centro Le Roy Merlin Afragola

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Lcn Capital Partners, con il supporto di InvestiRE SGR (Gruppo Banca Finnat), ha recentemente completato l'acquisizione di un immobile a uso retail sito in provincia di Napoli, ad Afragola. Lo si legge in una nota secondo cui, distribuito su circa 12.500 mq di superficie commerciale, l'asset è locato a Leroy Merlin, leader di mercato nel segmento del bricolage e fai-da-te, ed è ubicato all'interno di un parco commerciale sito nei pressi di un importante snodo autostradale della città di Napoli. Lcn. è un fondo multi-comparto gestito da InvestiRE SGR Spa costituitosi nel 2019 con l'acquisizione da Leroy Merlin di un portafoglio di sette immobili in sale and leaseback. Gli immobili, distribuiti nelle principali città italiane, a seguito della cessione sono stati interamente locati con nuovi contratti di lungo periodo in grado di consentire a Leroy Merlin di continuare a beneficiare della gestione operativa dei punti vendita.Con questa acquisizione il Fondo raggiuge quota otto immobili distribuiti in 6 regioni italiane (ANSA).