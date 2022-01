Immobiliare: per Ardian raccolta record per fondo Aref II

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Ardian ha raccolto per il suo secondo fondo di real estate, AREEF II, "la cifra record di 1,2 miliardi, il più grande fundraising nel settore immobiliare in Europa". Lo rende noto un comunicato della società di investimento tra le maggiori a livello mondiale.

Gli investitori sono un centinaio di 13 Paesi diversi, per una raccolta oltre il 60% maggiore rispetto al primo fondo di Ardian Real Estate, AREEF I, che è arrivato a 737 milioni. Il fondo investirà anche in attività immobiliari ad uso commerciale, ma il focus rimane quello degli edifici adibiti a uffici in aree strategiche in Europa.

AREEF II, che è già investito per più del 50%, punterà agli asset tra 50 e i 250 milioni, "andando a capitalizzare i cambiamenti strutturali a lungo termine nei comportamenti sul luogo di lavoro".

"Ardian Real Estate utilizzerà le sue capacità operative per trasformare gli asset obsoleti in asset "Green+", cioè con forti credenziali di sostenibilità, rispondendo alle nuove esigenze dei tenant nei centri città chiave di tutta Europa", commenta Stephanie Bensimon, head of Ardian real estate, aggiungendo che "le aziende stanno ripensando ormai da diversi anni il modo di lavorare, un cambiamento che è stato accelerato dalla pandemia".

"E' un trend che crea opportunità significative per gli investitori immobiliari, con i 'tenant' che richiedono sempre più spazi verdi e di alta qualità in location strategiche con caratteristiche di sostenibilità, ciò che noi chiamiamo edifici 'Green+'", conclude Bensimon. (ANSA).