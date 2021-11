Pnrr: Sala, piano per Milano non è libro dei sogni

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Il piano di Milano per il Pnrr ha una caratteristica significativa, tutto quello che abbiamo presentato non appartiene al libro dei sogni: i nostri progetti sono già in fase di progettazione o sviluppo e questo è importante". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'evento digitale de Il Sole 24 Ore 'Investire in Milano'.

"La proposta che è stata presentata dall'amministrazione cittadina al Governo è di 4-5 miliardi e si basa su progetti concreti, prolungamento delle metropolitane, edilizia popolare e scolastica, trasformazione ambientale e rigenerazione", aggiunge Sala, spiegando che "può creare tanto lavoro e dà garanzia di non perdere questa opportunità. Abbiamo molto da fare, la burocrazia riguarda anche noi", ma "ci stiamo preparando perché quando arriveranno i fondi, saremo in grado di metterli a terra in tempi rapidi e per bene".

"Per chi fa politica, gli sviluppi immobiliari sono una buona notizia, ma vanno governati perché non si deve avere una cementificazione", dice ancora il sindaco di Milano, che sul settore immobiliare aggiunge che c'è " una presa di coscienza anche degli investitori immobiliari che è il momento di offrire alla città un residenziale a prezzi più contenuti, a 3mila, 4mila euro al metro quadrato a fronte dei meravigliosi palazzi che abbiamo visto negli ultimi anni ma a 10, 12, 13mila al metro". "Alla fine domanda e offerta si incontrano sempre, questo probabilmente è il momento e la grande richiesta di appartamenti in acquisto in affitto mi pare un segno positivo per i prossimi anni", conclude il sindaco di Milano all'evento digitale de Il Sole 24 Ore. (ANSA).