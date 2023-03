PostePay: PosteCasa Ultraveloce Start si richiede anche online

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - PostePay ha messo a punto un nuovo processo che da oggi consente di acquistare l'offerta PosteCasa UltraVeloce Start anche online dal sito postepay.it, "nell'ottica - si legge in una nota - della semplificazione dell'esperienza del cliente nel campo dei servizi digitali".

PosteCasa Ultraveloce Start, spiega Poste, "è il servizio per la connettività ultrabroadband che consente di navigare da casa con la velocità della fibra ottica, a seguito di verifica di copertura presso l'indirizzo del cliente. La soluzione offre una connessione Internet senza limiti di Giga, con la migliore tecnologia in fibra disponibile e la fornitura di un modem WiFi in comodato d'uso gratuito con consegna al domicilio indicato dal cliente".

"Con questa offerta - si legge nella nota - PostePay si conferma sempre attenta alle diverse esigenze di spesa dei clienti proponendo soluzioni tra le più competitive del mercato. Nella gamma delle soluzioni di connettività ultrabroadband di PostePay, PosteCasa Ultraveloce Start affianca l'offerta PosteCasa Ultraveloce che aveva segnato l'ingresso dell'azienda nel mercato della fibra e che oltre alla connessione tramite modem WiFi, include la possibilità di navigare sulla rete 4G della Sim PosteMobile tramite chiavetta Usb autoinstallante collegata al modem, entrambi offerti in comodato d'uso gratuito". PostePay ha inoltre lanciato la possibilità di attivare la componente 'voce' contestualmente a una delle due offerte PosteCasa per chiamare da casa senza limiti tutti i numeri fissi e mobili nazionali. L'opzione può essere richiesta in qualsiasi ufficio postale, sia su una nuova linea telefonica sia su un numero preesistente con telefono in comodato d'uso gratuito. (ANSA).