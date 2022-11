Poste: al via concorso con 119 monopattini elettrici in palio

ROMA, 22 NOV - Poste Italiane ha lanciato un concorso a premi che assegnerà 119 monopattini elettrici, "riservato a tutti coloro che richiederanno un preventivo e sottoscriveranno la polizza rc auto 'Poste Guidare Sicuri' per un'autovettura a uso privato dal 14 novembre 2022 e fino al prossimo 31 gennaio 2023, presso gli uffici postali abilitati".

Lo ha annunciato Poste in una nota spiegando come l'iniziativa si inserisca "nell'ambito della strategia che vede Poste e le società del gruppo in prima fila nella diffusione e sensibilizzazione della cultura dell'ambiente". Per aderire al concorso "Guidare sicuri e vincere green", spiega l'azienda, "è necessario accettare il regolamento in fase di preventivo della polizza e prendere visione dell'informativa sulla privacy su posteinsurancebroker.poste.it" Al termine dell'iniziativa, ed entro il 17 marzo 2023, verranno estratti i vincitori dei 119 monopattini elettrici; si potrà partecipare all'estrazione tante volte quante saranno le polizze sottoscritte nel periodo di validità del concorso e che risulteranno attive al 28 febbraio 2023.

Tutte le informazioni sul concorso, sottolinea Poste, "sono dettagliate nel regolamento disponibile su posteinsurancebroker.poste.it oppure al numero verde 800.185.490 gratuito da telefonia fissa e mobile per le chiamate dall'Italia (lunedì-venerdì 09.00-13.00 e 14.00-18.00)".

"Poste Guidare sicuri" è distribuita da Poste Insurance Broker, per il tramite di Poste Italiane - Patrimonio BancoPosta, che si compone di due prodotti realizzati rispettivamente da Linear Assicurazioni e Genertel.