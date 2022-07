Poste: podcast su opportunità e vantaggi dell'open banking

Poste Italiane ha realizzato un podcast gratuito sulle opportunità e i vantaggi dell'open banking, illustrando funzionamento, vantaggi del servizio e modelli di banca phygital. Il meccanismo dell'open banking, spiega Poste in una nota, consente la condivisione di dati tra operatori bancari e fornitori di servizi, dando all'utente la possibilità di vedere attraverso una sola app o home banking il saldo e i movimenti di tutti i conti e carte con Iban. Poste specifica inoltre come l'open banking porti vantaggi sia per gli utenti sia per gli operatori, che possono offrire prodotti e servizi sempre più personalizzati per il cliente che può avere un quadro completo delle transazioni, semplificando la gestione dei sistemi di pagamento, mantenendo sempre alto il livello di sicurezza delle attività. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell'azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale , nella sezione web di Educazione Digitale e nella sezione storie di Instagram di Poste Italiane. (ANSA).