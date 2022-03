Poste: al via nuovi webinar gratuiti di Educazione Digitale

Nell'ambito del percorso di Educazione Digitale di Poste Italiane prende il via, dal 16 marzo, il nuovo ciclo di incontri tematici che mirano a esplorare i tanti aspetti dell'evoluzione tecnologica. Un primo webinar, spiega l'azienda in una nota, sarà dedicato al valore della comunicazione aziendale: con l'ampliarsi del ricorso al lavoro da remoto è emersa con più forza la necessità di comunicare e dialogare con i dipendenti in modo puntuale, accessibile e in modalità multicanale, così da essere sempre più vicini alle esigenze dei colleghi. Nel corso dell'anno verranno approfondite molteplici tematiche, dalla comunicazione al fintech, con un focus gli impatti ecologici degli strumenti digitali sia in termini di consumi che di gestione e riciclo dei prodotti Raee. Anche quest'anno verrà realizzato un percorso dedicato ai piccoli operatori economici, per illustrare le opportunità per la loro attività offerte dall'evoluzione digitale. È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di Educazione Digitale al link: https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell'anno. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale.