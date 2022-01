Da Poste soluzioni per notifica di atti giudiziari e multe

Poste Italiane offre i Servizi integrati di notifica territoriale (SINT), per la gestione completa delle notifiche degli atti giudiziari, direttamente presso la sede di studi legali, amministrazioni locali, Camere di Commercio e aziende. In una nota l'azienda spiega che "è possibile automatizzare ed esternalizzare il processo di notifica degli atti giudiziari, con personale specializzato che si reca presso la sede del cliente, in orari concordati, per il ritiro degli atti, che vengono imbustati con un kit dedicato, verificati dal cliente e recapitati al destinatario". Durante la fase di ritiro viene garantito il rispetto della Legge 53/94, permettendo agli avvocati la notifica in proprio, senza la necessità di recarsi presso l'ufficio postale. Disponibili, su richiesta, anche il data entry, la stampa e tutte le lavorazioni finalizzate alla notifica degli atti. Sul portale web dedicato è possibile inoltre visualizzare l'esito delle notifiche inviate, tramite un sistema brevettato che consente di associare tramite codice unico tutte le comunicazioni connesse all'Atto Giudiziario (Avviso di ricevimento, Comunicazione di avvenuto deposito) e dove è possibile scaricare anche le immagini delle comunicazioni inviate. Per maggiori informazioni cliccare su https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/sin-territoriale.html