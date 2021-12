Poste lancia nuova polizza assicurativa sulla vita

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Poste Vita ha lanciato Poste Progetto Dinamico New, una nuova polizza assicurativa sulla vita, multiramo in forma mista a prestazioni rivalutabili e unit-linked. La nuova polizza, si legge in una nota, ha una durata di 15 anni e prevede 5 combinazioni predefinite target, con un diverso mix tra la Gestione Separata Posta ValorePiù (Ramo I) e uno dei due Fondi Interni Assicurativi (ramo III), Poste Vita Progetto Dinamico e Poste Vita Obiettivo Sostenibilità, tra le quali è possibile scegliere, con l'aiuto del consulente, quella più adatta al proprio profilo finanziario. Poste Progetto Dinamico New, spiega Poste, "favorisce un approccio graduale e prudente ai mercati finanziari e permette di orientare le scelte finanziarie anche tenendo presente le tematiche riguardanti gli impatti ambientali, sociali e di governance". Alla sottoscrizione è possibile scegliere l'importo del premio unico (minimo 5mila euro); se avviare contestualmente un piano di premi ricorrenti e se attivare l'opzione Cedola. Il capitale assicurato potrà successivamente essere integrato con versamenti aggiuntivi, che potranno essere effettuati anche dal sito postevita.poste.it. La combinazione scelta sarà raggiunta entro un massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione e varierà in base a eventuali versamenti di premio aggiuntivi e all'andamento delle quote del Fondo Interno Assicurativo. Al raggiungimento della combinazione prescelta, sarà possibile trasferire l'intero importo a una delle altre quattro combinazioni o da un Fondo Interno all'altro.

