Poste: ecco il webinar su consegne e recapiti

Poste ha organizzato il webinar "Nuove soluzioni di consegna e modelli di logistica", cui hanno aderito 700 iscritti, per favorire la conoscenza sulle nuove prospettive del recapito e i nuovi scenari della logistica, che ha sempre maggiore impatto sulla quotidianità.

Nel corso del webinar, come spiega una nota dell'azienda, sono stati illustrati i nuovi scenari della logistica in linea con i cambiamenti in atto nella società e nelle abitudini di consumo.

Dai magazzini multivettore ai punti di prossimità, passando per la realtà aumentata grazie alla quale è possibile sia arricchire l'esperienza di acquisto on line per ottimizzare lo smistamento delle spedizioni e nelle attività collegate. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo attivo del destinatario, direttamente coinvolto nel processo per la possibilità di personalizzare le opzioni di consegna.

Nel corso del webinar un approfondimento è stato dedicato all'evoluzione dell'e-commerce e al nuovo modello di commercio in cui velocità e innovazione sono aspetti fondamentali per le esigenze del consumatore evoluto.

