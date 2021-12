Da Poste contenuti multimediali gratuiti sul fintech

Poste mette gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini contenuti multimediali per favorire la consapevolezza e la conoscenza sul tema della tecnologia applicata alla finanza, il cosiddetto fintech, che sta vivendo notevoli evoluzioni negli ultimi anni e ha coinvolto sistemi di pagamento, investimento, risparmio gestito, modelli assicurativi e di consulenza. Attraverso podcast e infografiche vengono illustrati i molteplici vantaggi derivanti dagli sviluppi digitali, sia per le aziende che per l'utente finale.

Nel settore del risparmio gestito il wealth tech, con l'introduzione di robo advisor e broker digitali, migliora la personalizzazione dell'offerta e l'accesso ai servizi a un numero sempre maggiore di utenti o ai sistemi di pagamento tecnologicamente evoluti per rendere le transazioni più veloci, sicure e comode da effettuare. Gli sviluppi in corso sono molteplici e sempre più orientati verso i dispositivi indossabili (wearables), come smartwatch, braccialetti o occhiali che consentiranno di accedere ai sistemi di pagamento attraverso tecniche evolute di riconoscimento biometrico. In ambito bancario, inoltre, l'utilizzo dei big data consente di strutturare analisi predittive, valutando lo scoring di rischiosità di una transazione e migliorando al contempo la customer experience, grazie a una maggiore rapidità e fruibilità nella gestione delle richieste. In una nota Poste specifica che l'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di educazione digitale, quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione.