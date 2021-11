Poste: sconti fino al 5% sul rifornimento di carburante

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Con il programma di loyalty "ScontiPoste", fino al 31 dicembre prossimo, è possibile risparmiare fino al 5% sul rifornimento carburante effettuato nelle Eni Live Station. Lo rende noto Poste Italiane in una nota dove spiega che "per ottenere uno sconto del 5% in cashback sull'importo speso, basterà scegliere 'Paga con Postepay' come metodo di pagamento all'interno dell'App Eni Live. Una volta selezionata questa modalità, si verrà reindirizzati in App Postepay per autorizzare la transazione. Per farlo sarà sufficiente digitare il proprio Codice PosteID, o utilizzare l'impronta digitale (fingerprint) o altri sistemi di riconoscimento biometrico supportati dal proprio smartphone".

Sempre fino al 31 dicembre, utilizzando il bottone Paga con Postepay presente in App Eni Live, si otterrà un ulteriore cashback di 1 euro, a fronte di una spesa di almeno 10€ e per un massimo di 10€ al giorno, attraverso l'iniziativa Postepay Cashback. Scegliendo di pagare il rifornimento tramite POS (e non App Eni Live) con carta di pagamento Postepay o BancoPosta è previsto comunque uno sconto in cashback dell'1%. "La promozione - spiega Poste - è valida presso le Eni Live Station aderenti all'iniziativa; l'elenco aggiornato è disponibile in App Postepay, in App BancoPosta e App ENI Live". Sconti Poste è il programma fedeltà che offre sconti in cashback sugli acquisti effettuati con carta di pagamento Postepay e BancoPosta presso i circa 10.000 partner affiliati, tra shop online e negozi fisici.

Lanciato nel 2010, il programma ha riaccreditato ai clienti oltre 115 milioni di euro di sconti in cashback in questi 11 anni. Maggiori informazioni su scontiposte.it. (ANSA).