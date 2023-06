Stop affitti brevi Firenze, Cna propone Parigi 'Pochi giorni'

(ANSA) - FIRENZE, 02 GIU - "Che occorra uscire dal modello attuale di regolamentazione degli affitti brevi, riconsegnando le città d'arte ai loro cittadini, è un dato di fatto e la proposta del sindaco Nardella, così come altre, va in questa direzione, sottolineando l'urgenza e la necessità di cambiare lo stato dei fatti. Il modello che crediamo debba essere preso in considerazione è quello adottato da Parigi: sì alle locazioni brevi, ma solo per un periodo molto limitato di giorni, oltrepassato il quale si è di fatto equiparati ad imprese alberghiere e chiamati a rispettarne i requisiti e a osservarne le normative, da quelle sulla sicurezza a quelle fiscali". Lo suggerisce con un comunicato stampa Giacomo Cioni, presidente della Cna di Firenze Metropolitana, in merito alle locazioni brevi e agli intendimenti annunciati dal sindaco Nardella al riguardo. (ANSA).