Dl aiuti bis: Confesercenti, taglio cuneo avrà effetto modesto

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Il taglio del cuneo così com'è avrà un effetto modesto sui consumi: le risorse messe a disposizione per l'intervento sono insufficienti, vista anche l'ampiezza della platea dei beneficiari". Così in una nota Confesercenti sul dl aiuti bis. "Ci attendevamo - si legge - un intervento più consistente. Caro bollette, inflazione e incertezza stanno riducendo il potere e la propensione all'acquisto degli italiani, imponendo una nuova frenata ai consumi delle famiglie: secondo le nostre stime entreranno in territorio negativo già quest'estate (-800 milioni di euro rispetto al 2021) per poi crollare in autunno (-2,1 miliardi). Uno scenario tragico per le centinaia di migliaia di imprese del turismo, del commercio e del terziario che fanno riferimento principalmente al mercato interno". (ANSA).