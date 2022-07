Ai: Cna, centro Torino sia utile a tutta la filiera

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - "Questo ulteriore passo avanti per la costituzione del Centro italiano di ricerca per automotive e aerospazio dedicato all'intelligenza artificiale a Torino è un segnale che tutto il mondo della microimpresa e dell'artigianato piemontese guarda con estrema attenzione". Lo afferma il presidente regionale della Cna Piemonte, Bruno Scanferla.

"Ben venga il potenziamento di ogni centro di sviluppo, ma è importante ricordare che le criticità nei due settori, automotive e aerospazio sono riconducibili alla manifattura" ggiunge il presidente di Cna Torino Nicola Scarlatelli "Settori come l'automotive e l'aerospazio sono e saranno strategici e rappresentano una delle eccellenze produttive di Torino e del Piemonte. Quello che preme a tutto il mondo della micro impresa è che innovazioni come l'adozione dell'intelligenza artificiale e il rilancio attraverso i settori automotive e aerospazio siano distribuiti nella logica della filiera. Non possiamo e non dobbiamo ripetere errori del passato, ma come un vero e proprio antidoto per la ripartenza, occorre mettere in circolo questi fattori positivi e puntare alla loro diffusione capillare e proporzionale su tutto il sistema regionale e non solo", conclude Scanferla. (ANSA).