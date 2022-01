Dl sostegni: Fond. Inarcassa, su Superbonus si alimenta caos

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "A poco più di un mese dal decreto antifrodi, il governo introduce una nuova misura che modifica l'impianto normativo del Superbonus" con "una nuova stretta che riguarda la cessione del credito maturato per gli interventi realizzati", e "dalla versione del provvedimento entrato in Consiglio dei ministri emerge che sarà possibile cedere una sola volta il credito spettante maturato e lo stesso varrà per l'opzione dello sconto in fattura. Non ci si rende conto che in questo modo si alimenta solo il caos normativo, che provoca danni alla ripresa economica del settore edilizio, crea incertezze per i professionisti e frena le famiglie a intervenire sulla propria abitazione". Lo afferma il presidente della Fondazione Inarcassa (l'organismo attivo sui temi della professione degli architetti e degli ingegneri iscritti ad Inarcassa, l'Ente di previdenza delle categorie professionali), Franco Fietta, in merito al decreto Sostegni ter, proponendo, recita una nota, che insieme alla stretta contro le frodi, ci sia "un'azione contro gli istituti che alimentano queste situazioni. Notiamo, ad esempio, che i maggiori problemi si stanno verificando con i general contractor", chiude. (ANSA).