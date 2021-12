Illimity: accordi con gruppo Bei per 1,2 miliardi alle pmi

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Il Gruppo Bei, formato dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e Il Fondo Europeo di Investimenti (Fei), e illimity Bank hanno firmato due accordi per fornire nuova liquidità alle piccole e medie imprese italiane e consentire di far fronte alla sfida della ripresa post Covid-19. Gli accordi siglati hanno l'obiettivo di attivare finanziamenti per oltre 1,2 miliardi di euro grazie a due garanzie Gruppo Bei per un valore complessivo di 210 milioni di euro.

I finanziamenti sono stati supportati dal Fondo Europeo di Garanzia (Feg), parte del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro dell'Unione Europea appositamente dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia.

"La Bei insieme a illimity per continuare a sostenere la ripresa economica delle imprese italiane colpite duramente dalla crisi economica generata dalla pandemia", afferma Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente della Bei.

"Le piccole e medie imprese sono i motori dell'economia europea e sostenere la loro crescita e sviluppo è la nostra priorità", sostiene Alain Godard, ceo del Fei.

"illimity è nata per valorizzare e supportare il potenziale delle piccole e medie imprese e siamo quindi particolarmente felici dell'accordo siglato con Bei che ci consente di dare ulteriore impulso all'attività a supporto delle imprese, in particolare con riferimento al finanziamento delle filiere produttive", sostiene Corrado Passera, ceo e Fondatore di Illimity. (ANSA).