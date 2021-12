Intesa: Roscio, 120 miliardi da qui al 2026 per le imprese

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "La sostenibilità è uno degli assi su cui le Pmi dovranno necessariamente investire. Abbiamo già erogato 2 miliardi di euro alle pmi per i loro obiettivi esg e intendiamo accelerare gli investimenti che saranno attivati dal Pnrr". Lo ha detto Anna Roscio, responsabile per le imprese della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, nel corso di una iniziativa nell'ambito di Connext in corso a Milano.

"Per questo - ha aggiunto - metteremo a loro disposizione 120 miliardi di euro da qui al 2026 nell'ambito di un programma complessivo di erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro. Su digitalizzazione e innovazione, sostenibilità, rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, valorizzazione delle filiere si fonda l'accordo triennale che abbiamo sottoscritto con Confindustria, e che mette a disposizione delle imprese 150 miliardi di euro. Monitoriamo costantemente la consapevolezza delle piccole e medie imprese sulle nuove esigenze di sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell'impresa: ci risulta che il 70% sa di dover affrontare questa transizione, ma solo il 30% delle nostre pmi si è già attrezzata per investire in questa direzione. Intesa Sanpaolo offre un accompagnamento attraverso il credito con strumenti finanziari premianti come gli S-Loan e riconoscendo anche i valori intangibili nella valutazione del merito di credito".

"Grazie ai nostri partner, tra cui Confindustria, offriamo - ha concluso Roschio - anche percorsi e formazione per le imprese. Un passo fondamentale per sviluppare il percorso congiunto di crescita e sviluppo in coerenza con il Recovery Plan". (ANSA).