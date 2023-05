(ANSA) - MADRID, 28 MAG - Il centrodestra e Vox potrebbero strappare comuni spagnoli cruciali come Valencia e Siviglia al centrosinistra, mentre Madrid resta saldamente in mano ai popolari e Barcellona è contesa tra la sindaca di sinistra uscente Ada Colau, data in leggero vantaggio, i socialisti del premier Pedro Sánchez e gli indipendentisti: lo mostra un sondaggio pubblicato alla chiusura delle urne delle elezioni locali odierne in Spagna da Tve, la televisione pubblica iberica. (ANSA).

