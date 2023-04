(ANSA) - MILANO, 12 APR - Accompagnare le imprese verso la transizione sostenibile attraverso le nuove tecnologie. Con questo obiettivo, MyChicJungle e Miraitek4.0, due realtà italiane nate per accompagnare la trasformazione delle Pmi, hanno deciso di unire le forze e di avviare anche un progetto societario congiunto. A dirlo sono i rispettivi fondatori delle due società, Jacopo Moschini e Marco Taisch, che da anni collaborano insieme e hanno appena dato vita al think tank "Green ex machina" (Gem), interamente dedicato alla conversione 'verde' delle aziende manifatturiere. Il primo appuntamento si è svolto a Milano, presso la Sala delle Colonne di Banco Bpm, e ha riunito imprenditori e manager di importanti aziende manifatturiere italiane. "Cresce la consapevolezza nelle imprese che il digitale è abilitatore necessario per la sostenibilità dei processi industriali, per il risparmio energetico abbinato all'innovazione, per l'ottimizzazione delle risorse e il miglioramento della qualità del lavoro". Tuttavia, "la sensibilità degli imprenditori non è ancora così forte", spiega Taisch, sottolineando che le nuove tecnologie, come l'Internet delle cose (Iot) e la Blockchain, "sono i più grandi abilitatori della trasformazione ecologica". Da qui, l'esigenza di un think tank, che si pone come "un progetto culturale" per diffondere questa consapevolezza tra gli imprenditori, perché "l'onda della sostenibilità arriverà sempre più forte, quindi, le imprese, se vogliono essere competitive, devono virare su prodotti e macchinari sostenibili". Per cui, bisogna porre all'innovazione tecnologica "un obiettivo più alto: quello della sostenibilità". "Le nostre competenze sono complementari e insieme possiamo accompagnare le imprese verso la transizione sostenibile con le tecnologie", aggiunge Moschini, annunciando che le due società stanno "avviando un progetto societario congiunto". MyChicJungle è un hub per l'innovazione e la comunicazione digitale, partner tecnologico e abilitatore di servizi per la strategia e lo sviluppo delle imprese, mentre, Miraitek 4.0 è uno spin-off del Politecnico di Milano che implementa modelli innovativi nella gestione delle risorse produttive per aumentare la produttività e la competitività delle imprese. (ANSA).

