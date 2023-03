(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Non dobbiamo vedere i neo-Paperoni come ostili, è gente che porta i soldi in Italia fa crescere il nostro Paese". Lo afferma il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ipotizzando di creare "una cooperative compliance per le persone fisiche dove si esaminano le tematiche che questi soggetti possono avere", come gli investimenti in criptovalute o i trust all'estero". A un convegno di Agenzia delle Entrate e Assonime sull'Adempimento collaborativo e altri strumenti di attrazione degli investimenti, Leo ricorda la videoconferenza con gli investitori inglese sulla riforma del fisco della scorsa settimana. "Li ho visti abbastanza entusiasti", racconta. "L'Italia è sicuramente un paese attrattivo perché abbiamo un regime fiscale favorevole per le persone fisiche", come i neo-residenti o i rimpatriati, il clima e l'alimentazione buoni e "allora perché non pensare una cooperative compliance per quelli abbastanza solidi dal punto di vista finanziario?", domanda il viceministro. (ANSA).

