(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Il Bitcoin è in corsa per la sua migliore settimana da anni in termini di rialzi accumulati. La critpovaluta è salita del 25% dall'inizio della settimana con le difficolta nel settore bancario che hanno alimentato la speranza di una fine dell'aggressiva campagna di rialzi dei tassi di interesse della Fed. (ANSA).

