(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Binance Bank blocca i conti correnti e i prelievi tramite bonifico o carte di pagamento in Gran Bretagna a partire dal prossimo 22 maggio. E' quanto rende noto la banca attiva nel settore delle criptovalute ai propri clienti attraverso un messaggio di posta elettronica, in cui viene spiegato che il suo partner bancario locale Skrill Limited ha sospeso le transazioni in sterline. La decisione è stata presa in attesa di trovare un nuovo partner alternativo in Gran Bretagna. Già da ieri non è possibile per i nuovi clienti di Binance aprire un conto corrente in sterline, mentre tutti gli altri clienti potranno ancora effettuare le loro operazioni nella divisa britannica. Un provvedimento che comunque, secondo Binance, che riguarda "meno dell'1% dei clienti" del gruppo, che è "al lavoro per trovare una valida soluzione alternativa" a favore dei correntisti. (ANSA).

