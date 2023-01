Borsa: autore del Cigno Nero avverte, Disneyland è finita

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Avviso ai naviganti dei mercati finanziari da Nassim Nicholas Taleb, autore de 'Il Cigno Nero': l'era dei tassi a zero è finita e si lascia dietro pericolose bolle finanziarie, con più di 500 miliardi di dollari di "ricchezza illusoria" creata da prezzi gonfiati pronta a scoppiare. "Disneyland è finita, i bambini devono tornare a scuola, non filerà tutto liscio come è stato negli ultimi 15 anni" ha detto Taleb, saggista, filosofo, matematico finanziario e trader, che nei suoi libri ha analizzato l'impatto degli eventi rari e imprevedibili e i rischi legati alla sottovalutazione della loro forza dirompente. Nel corso di un evento a Miami, riferisce Bloomberg, Taleb ha spiegato che i soldi a basso costo hanno alimentato monumentali di bolle sui mercati, dai bitcoin all'immobiliare, e che gli investitori sono largamente impreparati a far fronte al nuovo mondo di tassi alti che ci attende, avendo dimenticato, grazie alla disponibilità di denaro a costo zero, l'importanza dei flussi di cassa. "In tutti questi anni, gli asset si sono gonfiati in maniera pazzesca" generando le "più improbabili valutazioni della storia", ha detto Taleb, che ha paragonato questa crescita a dei "tumori". E ha citato Twitter come un esempio di società che brucia contante e che faticherà sotto il nuovo 'ordine' monetario, in cui, ha ammonito, "non pioveranno più soldi dal cielo". (ANSA).

