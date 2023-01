Panetta, ancora allo studio tecnologia euro digitale

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - Sulla tecnologia dell'euro digitale "stiamo effettuando una ricerca di mercato per avere le posizioni degli esperti". Quella del blockchain ad esempio "è una tecnologia efficiente per dei sistemi decentralizzati tuttavia non vi è nessuna esperienza e quanto all'utilizzo della blockchain per un sistema molto ampio". Lo ha detto il componente del board della Bce, Fabio Panetta, in un intervento sull'euro digitale alla commissione affari economici e monetari al Parlamento europeo, ipotizzando che con l'euro digitale ci sarebbe un miliardo di transazioni al giorno. "La tecnologia blockchain esistente è utilizzata su piccoli sistemi", ha spiegato. Con il bitcoin, è stato l'esempio di Panetta, ora "ci vuole abbastanza tempo" per solo "decine di transazioni al giorno": "sarebbe impossibile pagare" piccoli importi: "il caffè sarebbe freddo prima di aver avuto il tempo di pagarlo". (ANSA).

