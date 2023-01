(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - Genesis Global Capital si prepara alla bancarotta. La società di prestiti in criptovalute, divisione di Digital Currency Group, potrebbe farvi ricorso entro la fine della settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Su Genesis pesa la crisi di Ftx, la piattaforma di scambio di criptovalute finita in bancarotta. (ANSA).

