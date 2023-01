Usa: Sec accusa due società criptovalute dei gemelli Winklevoss

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - La Sec, la Consob americana, ha accusato due società di criptovalute creata dai gemelli Winklevoss, resi famosi dal film che raccontava la storia di Facebook 'The social network', di aver ingannato i loro clienti. Per la Sec, Gemini e Genesis sono colpevoli di aver offerto ai loro clienti "titoli non registrati, aggirando i requisiti di divulgazione progettati per proteggere gli investitori", ha affermato il presidente Gary Gensler. Cameron e Tyler Winklevoss, che nel 2004 avevano avuto l'idea di creare un network universitario riservato agli studenti di Harvard, sostenevano che Mark Zuckerberg gli avesse rubato l'idea e di esseri i veri inventori di Facebook. Quattro anni dopo gli hanno fatto causa chiedendo un risarcimento da 600 milioni; alla fine ne hanno ottenuti 65. (ANSA).

