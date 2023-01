Startup: Geco, aumento capitale per potenziare piattaforma

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - La startup benefit Geco di Milano ha scelto di puntare sul potenziamento della piattaforma virtuale creata nel 2021 che ora, con Geco for School, vuole consolidare la propria leadership nella formazione digitale delle nuove generazioni legata alla sostenibilità e alla green economy. E per farlo ha deciso di aumentare il capitale con le sottoscrizioni che chiuderanno il 30 giugno, come spiega il ceo Daniele Capogna: "Puntiamo a diventare la prima Education blockchain company in Italia specializzata in sostenibilità, con la possibilità di offrire esperienze Nft come percorsi di formazione avanzati certificati (Nft Diploma) e un'evoluzione 4.0 del CV. Un modo efficace, immediato e trasparente per connettere studenti, università e aziende, e rispondere al persistente mismatch tra domanda e offerta di lavoro". Obiettivo di Geco una prima raccolta di 600 mila euro per sostenere l'azienda nello sviluppo sul mercato italiano e raggiungere, entro il 2027, i 100mila studenti iscritti con ricavi per circa un milione di euro. Attualmente il target principale della piattaforma sono gli oltre 2,6 milioni di studenti iscritti alle 1.300 scuole secondarie di secondo grado, ma negli obiettivi c'è quello di ampliare ulteriormente il networking. "Stiamo investendo fortemente in innovazione - aggiunge Capogna - sia per quanto riguarda la didattica, sia per la certificazione delle competenze green acquisite attraverso gli Smart Contract, Nft che costituiscono diplomi certificati basati su Polygon, la prima blockchain carbon neutral". Nella piattaforma virtuale in 3D i ragazzi possono intraprendere percorsi appositamente studiati per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza sui temi del Green New Deal, anche attraverso la gamification e le web serie. (ANSA).

