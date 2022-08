Visa: oltre 4 miliardi di 'token', più delle carte emesse

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Visa ha emesso in tutto il mondo oltre 4 miliardi di token (informazioni digitali all'interno di una blockchain per l'autenticazione di un processo, Ndr.) attraverso Visa Token Service (Vts) superando il numero di carte fisiche Visa in circolazione in tutto il mondo. Lo rende noto la società, spiegando che "il traguardo conferma l'importante livello di sicurezza che i token offrono a esercenti, issuer e consumatori". "La 'tokenizzazione' è un concetto semplice, ma efficace, di cui Visa è stata pioniera: preservare e ridurre i dati sensibili dei pagamenti per prevenire le truffe e rendere più sicuri i pagamenti digitali", commenta Jack Forestell, Executive Vice President e Chief Product Officer di Visa, secondo il quale "l'incremento di issuer, acquirer, esercenti e consumatori conferma che il futuro del denaro non potrà che essere digitale e basato sulla fiducia". (ANSA).

Ottieni il codice embed