Criptovalute: Vegas, è il momento della regolamentazione

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "È giunto il momento" di una regolamentazione per le criptovalute. Lo afferma l'ex presidente della Consob, Giuseppe Vegas, a margine dell'incontro annuale con il mercato finanziario dell'Authority di Borsa. Una conferenza internazionale per regolamentare anche le cripto, auspicata anche dal presidente della Consob Paolo Savona nella sua relazione annuale, "potrebbe essere una buona idea", da portare avanti "nelle stanze governative e intergovernative", sostiene Vegas condividendo le preoccupazioni sulle cripto: "lo dicevo anche io qualche anno fa". "Un conto è una valuta digitale, altro è l'investimento. Dovrebbe essere trattato come un investimento quindi regolato dalle autorità", conclude. (ANSA).

