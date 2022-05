Tether cala sotto il dollaro, sale la pressione su stablecoin

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - Tether, il maggiore stablecoin al mondo, cala sotto il dollaro e alimenta i timori di nuove turbolenze sul mercato delle criptovalute, che ha visto il Bitcoin scendere brevemente sotto i 26.000 dollari, ai minimi dal dicembre 2020, per poi recuperare almeno in parte. "Manterremo l'ancoraggio al dollaro a tutti i costi", assicura Tether precisando di aver in possesso bond americani e si essere pronta a venderli per difendersi. Il token da 80 miliardi di dollari, disegnato per centrare il valore di un dollaro tramite una riserva di asset tradizionali, è sceso fino a 95,11 centesimi. Le stablecoin sono ritenute dai trader di cripto un parcheggio sicure per i loro contanti durante le loro scommesse sul volatile mercato delle criptovalute. Tether gioca un ruolo cruciale nel facilitare gli scambi sul mercato cripto e offre anche un legame con il sistema finanziario tradizionale. (ANSA).

